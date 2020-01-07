«Рома» заключила новое соглашение с защитником

«Рома» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником

Новое соглашение римского клуба с 34-летним футболистом рассчитано до лета 2021 года.

По данным СМИ, зарплата сербского футболиста составит три миллиона евро в год.

«Я хочу поблагодарить клуб за продление контракта, для меня это много значит. Даже сейчас я воспринимаю это как новую отправную точку. Я намерен продолжать прибавлять и развиваться, чтобы помочь клубу расти», — заявил защитник.

Коларов выступает за «Рому» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. 0