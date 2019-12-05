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    Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над «Нантом»

    ПСЖ — «Нант»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Нантом» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Неймар из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Ди Марии по правому флангу.

    Анхель прошёл вперёд, а затем выполнил передачу в центр штрафной площади на одинокого Килиана Мбаппе, который пяткой отправил мяч в левый угол ворот.

    На 86-й минуте в ворота «Нанта» был назначен пенальти — Лафон при выносе мяча из своей штрафной площади неудачно выбил его вперёд, Паллуа попытался головой сбросить его в руки своему голкиперу, но тот при игре на выходе влетел в Икарди.

    Неймар с «точки» пробил в правый угол ворот, Лафон угадал направление удара, но спасти свою команду Альбан не смог. 0

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