ПСЖ — «Нант»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 16-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Неймар из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Ди Марии по правому флангу.

Анхель прошёл вперёд, а затем выполнил передачу в центр штрафной площади на одинокого Килиана Мбаппе, который пяткой отправил мяч в левый угол ворот.

На 86-й минуте в ворота «Нанта» был назначен пенальти — Лафон при выносе мяча из своей штрафной площади неудачно выбил его вперёд, Паллуа попытался головой сбросить его в руки своему голкиперу, но тот при игре на выходе влетел в Икарди.

Неймар с «точки» пробил в правый угол ворот, Лафон угадал направление удара, но спасти свою команду Альбан не смог. 0