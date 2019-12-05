«Зенит» и «Локомотив» одержали победы в матчах молодежного первенства

В рамках 19-го тура молодежного первенства Россиипринимал, а тульский

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 29-й минуте провел Вадим Симутенков.

«Зенит», набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице молодежного первенства. «Динамо» продолжает лидировать в турнире, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

«Арсенал» в домашнем матче проиграл «Локомотиву» со счетом 2:3.

С 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве, и победный мяч гости забили на 84-й минуте.

«Локо» забивал благодаря автоголу Ярослава Гарастюка, точному удару Ильи Петухова с пенальти, а также голу Тимура Сулейманова. У «Арсенала» забивали Тамерлан Мусаев и Даниил Хлусевич.

«Локо», имея в активе 33 очка, занимает вторую позицию в таблице. У «Арсенала» — 32 очка и четвертое место. 0