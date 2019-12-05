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    «Зенит» и «Локомотив» одержали победы в матчах молодежного первенства

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    В рамках 19-го тура молодежного первенства России «Зенит» принимал «Динамо», а тульский «Арсенал»«Локомотив».

    «Зенит»
    «Зенит»

    Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 29-й минуте провел Вадим Симутенков.

    «Зенит», набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице молодежного первенства. «Динамо» продолжает лидировать в турнире, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

    «Арсенал» в домашнем матче проиграл «Локомотиву» со счетом 2:3.

    С 78-й минуты хозяева играли в меньшинстве, и победный мяч гости забили на 84-й минуте.

    «Локо» забивал благодаря автоголу Ярослава Гарастюка, точному удару Ильи Петухова с пенальти, а также голу Тимура Сулейманова. У «Арсенала» забивали Тамерлан Мусаев и Даниил Хлусевич.

    «Локо», имея в активе 33 очка, занимает вторую позицию в таблице. У «Арсенала» — 32 очка и четвертое место. 0

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