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    Слуцкий: Хонда должен заменить «Витессу» Эдегора

    Футбол
    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал подписание контракта с Кейсуке Хондой.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Бывший полузащитник ЦСКА перешел в клуб из Арнема на правах свободного агента.

    «Он должен стать мостом между полузащитой и атакой. Для команды это важно. В прошлом году такую роль играл Мартин Эдегор.

    Он не обычный профессионал, а робот-профессионал. Он суперпрофессионал во всем. Питание, отдых, силовые тренировки — он делает все отлично.

    У нас были хорошие и плохие воспоминания. Мы много выиграли с ЦСКА, хорошо понимаем друг друга, это важно для сотрудничества», — цитирует Telegraaf Слуцкого. 0

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