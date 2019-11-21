Слуцкий: Хонда должен заменить «Витессу» Эдегора

Леонид Слуцкий
globallookpress.com
Бывший полузащитник ЦСКА перешел в клуб из Арнема на правах свободного агента.
«Он должен стать мостом между полузащитой и атакой. Для команды это важно. В прошлом году такую роль играл Мартин Эдегор.
Он не обычный профессионал, а робот-профессионал. Он суперпрофессионал во всем. Питание, отдых, силовые тренировки — он делает все отлично.
У нас были хорошие и плохие воспоминания. Мы много выиграли с ЦСКА, хорошо понимаем друг друга, это важно для сотрудничества», — цитирует Telegraaf Слуцкого. 0