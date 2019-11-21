Слуцкий: Хонда должен заменить «Витессу» Эдегора

Главный тренер «Витесса»прокомментировал подписание контракта с

Бывший полузащитник ЦСКА перешел в клуб из Арнема на правах свободного агента.

«Он должен стать мостом между полузащитой и атакой. Для команды это важно. В прошлом году такую роль играл Мартин Эдегор.

Он не обычный профессионал, а робот-профессионал. Он суперпрофессионал во всем. Питание, отдых, силовые тренировки — он делает все отлично.

У нас были хорошие и плохие воспоминания. Мы много выиграли с ЦСКА, хорошо понимаем друг друга, это важно для сотрудничества», — цитирует Telegraaf Слуцкого. 0