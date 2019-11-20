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    Левандовски: Тренироваться под началом Гвардиолы большая удача

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    Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски дал интервью, в котором рассказал об опыте работы с Хосепом Гвардиолой, а также поведал том, как успел проявить себя Ханс-Дитер Флик.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    «Гвардиола делает почти каждого игрока лучше, поэтому тренироваться под его руководством — это удача для каждого.

    Флик? Он открыто и прямо общался с игроками. Футболисты сразу это заметили. Но он также любитель тактики. Я не хочу сказать, что все отлично, но Ханс-Дитер проделал очень хорошую работу всего за несколько дней.

    Клубу сейчас непросто, на рынке не так много свободных тренеров, так что имеет смысл продолжать двигаться дальше с Фликом», — цитирует футболиста Sport Bild.

    Напомним, что Флик заменил Нико Ковача, которого руководство «Баварии» уволило после разгромного поражения в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом». 0

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