Левандовски: Тренироваться под началом Гвардиолы большая удача

Нападающий мюнхенскойдал интервью, в котором рассказал об опыте работы с, а также поведал том, как успел проявить себя

«Гвардиола делает почти каждого игрока лучше, поэтому тренироваться под его руководством — это удача для каждого.

Флик? Он открыто и прямо общался с игроками. Футболисты сразу это заметили. Но он также любитель тактики. Я не хочу сказать, что все отлично, но Ханс-Дитер проделал очень хорошую работу всего за несколько дней.

Клубу сейчас непросто, на рынке не так много свободных тренеров, так что имеет смысл продолжать двигаться дальше с Фликом», — цитирует футболиста Sport Bild.

Напомним, что Флик заменил Нико Ковача, которого руководство «Баварии» уволило после разгромного поражения в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом». 0