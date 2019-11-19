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    Анчелотти может сменить Почеттино в «Тоттенхэме»

    Футбол Трансферы Футбол Англии Тоттенхэм Футбол Италии Наполи
    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти является главным кандидатом на работу с «Тоттенхэмом» в случае отставки Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    По информации источника, аргентинец провел переговоры насчет возможного ухода из команды. Если стороны не смогут договориться о взаимовыгодном расторжении контракта, лондонцы должны будут выполнить тренеру 12,5 миллиона фунтов стерлингов за его увольнение.

    Что касается Анчелотти, то у итальянца возник конфликт с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. Неаполитанцы после 12 туров занимают седьмое место в Серии А.

    После 12 туров «Тоттенхэм» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 14 очков. Следующий матч «шпоры» проведут на выезде против «Вест Хэма». 0

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