«Бавария» — «Боруссия» Д: счет матча 4:0, обзор голов

Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

На 17-й минуте Павар в касание от правого края штрафной вернул мяч во вратарскую, куда выскочил Левандовски и без помех головой в падении пробил точно в цель.

На 47-й минуте передача на левый фланг разогнала контратаку мюнхенцев, Мюллер протащил мяч до края штрафной и сделал передачу вдоль ворот, Левандовски успели помешать пробить, а вот Гнабри уже в касание замкнул старания партнеров.

На 76-й минуте атаку мюнхенцев начал Нойер, далее мяч был доставлен к штрафной «Боруссии». Левандовски сыграл в широкую стеночку с Мюллером, который заброс исполнил к вратарской, Роберт мяч принял и со второго касания пробил в цель, оформив дубль.

На 80-й минуте Перишич на левом краю штрафной разобрался с защитником и прострелил во вратарскую, Хуммельс пытался сыграть на перехвате, но мяч от его ноги отправился в ближний угол ворот.

«Бавария» поднялась на 3-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 21 очко. Команда Люсьена Фавра идет на 5-м месте с 19 очками. 0