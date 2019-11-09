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    «Бавария» крупно обыграла «Боруссию» из Дортмунда

    «Бавария» — «Боруссия» Д: счет матча 4:0, обзор голов

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    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 17-й минуте Павар в касание от правого края штрафной вернул мяч во вратарскую, куда выскочил Левандовски и без помех головой в падении пробил точно в цель.

    На 47-й минуте передача на левый фланг разогнала контратаку мюнхенцев, Мюллер протащил мяч до края штрафной и сделал передачу вдоль ворот, Левандовски успели помешать пробить, а вот Гнабри уже в касание замкнул старания партнеров.

    На 76-й минуте атаку мюнхенцев начал Нойер, далее мяч был доставлен к штрафной «Боруссии». Левандовски сыграл в широкую стеночку с Мюллером, который заброс исполнил к вратарской, Роберт мяч принял и со второго касания пробил в цель, оформив дубль.

    На 80-й минуте Перишич на левом краю штрафной разобрался с защитником и прострелил во вратарскую, Хуммельс пытался сыграть на перехвате, но мяч от его ноги отправился в ближний угол ворот.

    «Бавария» поднялась на 3-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 21 очко. Команда Люсьена Фавра идет на 5-м месте с 19 очками. 0

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