Семак: Кокорин сыграет за «Зенит» в ноябре

Наставниксчитает, что отбывший наказание в колонии общего режима нападающий его командысмог бы играть уже сейчас.

В интервью Спорт-Экспресс главный тренер питерского коллектива признался, что не ожидал, что такое произойдет, когда услышал, в какую историю попал футболист.

«Процесс сделали показательным, чтобы подать сигнал: любой человек, вне зависимости от статуса, понесет такое же наказание. Тем не менее, считаю, что нужно уметь прощать. Зная Сашу, могу точно сказать: он понимает, в чем и насколько оказался не прав

Получалось ли общаться с Кокориным, пока он был в заключении? С самим Сашей — нет, поддерживал контакт с его супругой. Возможности поговорить с ним лично не было. Кокорин позвонил сразу после освобождения — я спросил, какие у него дальнейшие планы. И с человеческой, и с тренерской точки зрения считаю, что Саше нужно дать шанс.

Конечно, [нужно было согласовывать его возвращение в "Зенит" с высшим руководством клуба, и] определяющую роль в этом вопросе сыграло как раз отношение руководства.

Думаю, что он смог бы играть уже сейчас — и помогал бы "Зениту".Саша пока не занимается в общей группе, мы его частично привлекаем к каким-то упражнениям. Наверное, сыграет в каком-нибудь товарищеском матче в ноябре», — убежден Семак. 0