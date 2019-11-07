ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Ювентус»«Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважение
  • 15:56
    • Сенников: Если Миранчук продолжит так играть, на него обратят внимание топ-клубы
  • 15:22
    • InStat внес Алексея Миранчука в топ-3 лучших игроков 4 тура ЛЧ
  • 15:10
    • Джорджевичу сделали операцию на колене
  • 14:47
    • Кевин Фолланд: Нам хотелось оказать давление на «Локомотив», и у нас это получилось
  • 14:17
    • Рыбус: В декабре мне предстоит операция
    Все новости спорта

    Гвардиола: После перерыва играли очень плохо, но такое порой случается

    Футбол Манчестер Сити Футбол Англии Лига чемпионов Аталанта Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после выездной ничьей с «Аталантой» (1:1) в матче Лиги чемпионов.

  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!

    Голкипер «горожан» Клаудио Браво получил красную карточку через 36 минут после выхода на замену на второй тайм. В концовке в ворота «Сити» встал защитник Кайл Уокер.

    «Футбол — это эмоции. Если бы мы только забили второй гол в конце первого тайма... После перерыва играли плохо, куда хуже, чем в первом тайме. Но такое порой случается.

    Однако нам противостояла самая результативная команда Италии. Да, пропустили, зато Уокер отбил удар Малиновского со штрафного.

    В Лиге чемпионов нужно пользоваться своими шансами. Мы хорошо провели один тайм. А после перерыва пришлось несладко, но тому есть объяснения.

    Спросите у любой итальянской команды, каково играть против Аталанты», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
  • 04/11/2019 в 23:29
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Трабзонспор»
  • 2.05
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Краснодар» борьбу за выход из группы?
  • «Краснодар» — «Трабзонспор». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Наберет ли ЦСКА первые баллы в Лиге Европы?
  • «Ференцварош» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Доставит ли «Партизан» хлопот МЮ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Зенит» — «Лейпциг» Футбол Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классеРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Зенита» в Лиге чемпионов Вчера в 02:310
  • 07:04
    • Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 15:37
    • Льорис вернется к игре в начале 2020 года
  • 14:00
    • Венгер: Азар стал слишком тяжелым
    «Монреаль» Хоккей НХЛ. «Монреаль» прервал 6-матчевую серию побед «Бостона», «Торонто» обыграл «Лос-Анджелес»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 ноября Вчера в 09:040
  • Экспресс дня

  • «Ахмат» продлит беспроигрышную серию?
  • 3.35
    •
  • 18:27
    • Гвардиола: После перерыва играли очень плохо, но такое порой случается
  • 18:12
    • Родриго: Когда играешь рядом с Бензема, все становится намного легче
  • 12:56
    • Защитник «Барселоны» может пропустить больше месяца из-за травмы
    Юрген Клопп Футбол Камбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делаютКоманда Юргена Клоппа умеет выходить из самых сложных ситуаций в самый последний момент 05/11/2019 в 14:400
  • 12:35
    • Эмери: Я тренер «Арсенала», а не Моуриньо
  • 10:33
    • Черышев не поможет сборной России в ближайших матчах
  • 08:09
    • «Голден Стэйт» проиграл «Хьюстону», «Юта» победила «Филадельфию»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие