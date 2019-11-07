Гвардиола: После перерыва играли очень плохо, но такое порой случается

Голкипер «горожан» Клаудио Браво получил красную карточку через 36 минут после выхода на замену на второй тайм. В концовке в ворота «Сити» встал защитник Кайл Уокер.
«Футбол — это эмоции. Если бы мы только забили второй гол в конце первого тайма... После перерыва играли плохо, куда хуже, чем в первом тайме. Но такое порой случается.
Однако нам противостояла самая результативная команда Италии. Да, пропустили, зато Уокер отбил удар Малиновского со штрафного.
В Лиге чемпионов нужно пользоваться своими шансами. Мы хорошо провели один тайм. А после перерыва пришлось несладко, но тому есть объяснения.
Спросите у любой итальянской команды, каково играть против Аталанты», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0