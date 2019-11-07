Браво — первый вратарь, удаленный после выхода на замену в Лиге чемпионов

Голкипер «Манчестер Сити»отметился уникальным достижением в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1).

36-летний футболист стал первым вратарем в истории турнира, который был удален после выхода на замену, сообщает Opta.

Напомним, Браво на 81-й минуте получил прямую красную карточку за фол последней надежды и оставил «Сити» в меньшинстве. У «горожан» оставалась еще одна замена, однако других голкиперов на скамейке запасных не оказалось, так как ранее в матче Браво заменил основного вратаря команды Эдерсона Мораеса.

Место в воротах занял защитник Кайл Уокер, сумевший в оставшееся время не пропустить и один раз спас свою команду, отбив удар Руслана Малиновского со штрафного. 0