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    Хеведес: «Локомотив» довольно хорошо играл и создавал моменты

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    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Бенедикт Хеведес
    Бенедикт Хеведес

    В сезоне 2017/18 немецкий игрок провел три матча за «Ювентус», который арендовал его у «Шальке».

    «Я повстречал много друзей, но, разумеется, результатом мы очень расстроены. Мы довольно хорошо играли, создавали моменты, даже во втором тайме.

    Мы неплохо оборонялись. За "Юве" играют фантастические футболисты, и когда против тебя выходят люди с такими скоростью и мастерством, то невозможно отбивать абсолютно все атаки.

    Мы старались обороняться очень плотно, сократив расстояние между линиями нашего построения. Но в итоге не добились того результата, которого должны были.

    Первый матч был совершенно другим. "Ювентус" постоянно давил, мы были под постоянным прессингом и играли в пять защитников.

    Сегодня у нас было четыре человека в обороне и больше вариантов для развития атаки. Поэтому "Ювентус" испытал сегодня больше проблем.

    У нас было несколько хороших контратак, в которых мы могли забить еще, но не сложилось», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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