Хеведес: «Локомотив» довольно хорошо играл и создавал моменты

Защитник «Локомотива»поделился впечатлениями после поражения от(1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В сезоне 2017/18 немецкий игрок провел три матча за «Ювентус», который арендовал его у «Шальке».

«Я повстречал много друзей, но, разумеется, результатом мы очень расстроены. Мы довольно хорошо играли, создавали моменты, даже во втором тайме.

Мы неплохо оборонялись. За "Юве" играют фантастические футболисты, и когда против тебя выходят люди с такими скоростью и мастерством, то невозможно отбивать абсолютно все атаки.

Мы старались обороняться очень плотно, сократив расстояние между линиями нашего построения. Но в итоге не добились того результата, которого должны были.

Первый матч был совершенно другим. "Ювентус" постоянно давил, мы были под постоянным прессингом и играли в пять защитников.

Сегодня у нас было четыре человека в обороне и больше вариантов для развития атаки. Поэтому "Ювентус" испытал сегодня больше проблем.

У нас было несколько хороших контратак, в которых мы могли забить еще, но не сложилось», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0