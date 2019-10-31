Федотов: «Оренубрг» допустил две грубейшие ошибки в начале матча

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России против «Химок» (1:2).

«Мы очень серьезно готовились к этой игре, очень тщательно и внимательно изучали соперника. Настраивались на очень тяжелый, принципиальный поединок. Кубковые матчи другими не бывают.

К сожалению, беру на себя вину. Не хватило, видимо, нашей настойчивости донести, что команда очень хорошо начинает первый тайм и очень много забитых мячей имеет.

Тем не менее, мы допустили две грубейшие ошибки. Потом вернулись в игру. У нас было предостаточно возможностей, чтобы уйти от поражения.

Но стоит отдать должное сопернику, который очень самоотверженно, с большой самоотдачей оборонялся.

Отдать дань мастерству вратаря, который в нескольких эпизодах их выручил», — цитирует тренера официальный сайт «Оренбурга». 0