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    Миранчук: В концовке «Локо» недоработал какие-то сантиметры

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал поражение от «Ювентуса» в групповом турнире Лиги чемпионов (1:2).

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    Хавбек стал автором единственного мяча «Локо».

    «Игровой момент... Соперник сложный. Действовал по-игроцки, поймал соперника на противоходе. Отдал Жоау Мариу, потом мяч вернулся мне.

    Хорошо играют пас, перед штрафной играют в касание. В конце мы подустали, какие-то сантиметры недоработали.

    Против них можно играть, нужно быть чуть сконцентрированнее и какие-то свои шансы реализовывать.

    Готов ли играть в Европе, на уровне "Ювентуса", "Барселоны"? Давайте не будем сейчас об этом. Играть было интересно», — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ». 0

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