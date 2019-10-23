Миранчук: В концовке «Локо» недоработал какие-то сантиметры

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал поражение отв групповом турнире Лиги чемпионов (1:2).

Хавбек стал автором единственного мяча «Локо».

«Игровой момент... Соперник сложный. Действовал по-игроцки, поймал соперника на противоходе. Отдал Жоау Мариу, потом мяч вернулся мне.

Хорошо играют пас, перед штрафной играют в касание. В конце мы подустали, какие-то сантиметры недоработали.

Против них можно играть, нужно быть чуть сконцентрированнее и какие-то свои шансы реализовывать.

Готов ли играть в Европе, на уровне "Ювентуса", "Барселоны"? Давайте не будем сейчас об этом. Играть было интересно», — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ». 0