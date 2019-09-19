Тухель: Победа над «Реалом» — заслуга всей команды

Главный тренеротметил действие своей команды в матче с(3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В первую очередь, если кто-то спросит меня, собираемся ли мы выиграть Лигу чемпионов, я просто встану и уйду с пресс-конференции. Эта победа — заслуга всей команды, работавшей сообща с мячом и без него. Я вижу команду каждый день, и она готова прибавлять и усиленно работать. Сегодня нам довелось продемонстрировать это. Впрочем, делать подобное каждые три дня сложно.

Когда мы играем без Неймара, Мбаппе и Кавани, это может даже помочь. Люди говорят, что мы не фавориты, и это может снять давление. Все время без них играть, конечно, сложно. Нам нужны все наши футболисты.

Ди Мария уже год доказывает, что способен выдавать подобные матчи. У него выдающаяся статистика в клубе, и он всегда забивает и отдает голевые передачи в самые важные моменты. Он также силен в обороне и при этом скромен. Он закрыл Карвахаля, и это здорово сработало при наличии Берната у нас на левом фланге», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА. 0