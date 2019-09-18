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    «Ювентус» упустил победу над «Атлетико»

    «Атетико» — «Ювентус»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Ювентус» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Атлетико» в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Старая синьора» вышла вперед на 48-й минуте, когда Гонсало Игуаин прошел вперед по левому флангу атаки и сделал передачу на правый край чужой штрафной, откуда Хуан Куадрадо нанес точный удар в дальнюю девятку ворот Яна Облака.

    На 65-й минуте туринцы забили второй гол. Алекс Сандро навесил во вратарскую, где оставшийся без присмотра Блез Матюиди точным ударом головой поразил ворота.

    «Матрасники» сократили отставание на 70-й минуте. Хосе Хименес головой сбросил мяч во вратарскую, где Стефан Савич сыграл на опережение и головой буквально с метра протолкнул игровой снаряд в сетку.

    А на 90-й минуте мадридцы избежали поражения благодаря результативному удару головой Эктора Эрреры.

    Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
    «Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 2:2 (0:0)
    Голы: Куадрадо, 48 (0:1). Матюиди, 65 (0:2). Савич, 70 (1:2). Эррера, 90 (2:2)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Витоло, 76), Коке, Сауль, Партей (Эррера, 76), Лемар (Корреа, 60), Диегу Коста, Жоау Феликс«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, де Лигт, Сандру, Хедира (Бентанкур, 69), Пьянич (Рэмси, 87), Матюиди, Куадрадо, Игуаин (Дибала, 80), Криштиану РоналдуПредупреждения: Матюиди, 15. Куадрадо, 71. Диегу Коста, 83

    Во втором туре «Ювентус» примет «Байер», а «Атлетико» в Москве сыграет с «Локомотивом». 0

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