«Атетико» — «Ювентус»: счет матча 2:2, обзор голов

«Старая синьора» вышла вперед на 48-й минуте, когда Гонсало Игуаин прошел вперед по левому флангу атаки и сделал передачу на правый край чужой штрафной, откуда Хуан Куадрадо нанес точный удар в дальнюю девятку ворот Яна Облака.
На 65-й минуте туринцы забили второй гол. Алекс Сандро навесил во вратарскую, где оставшийся без присмотра Блез Матюиди точным ударом головой поразил ворота.
«Матрасники» сократили отставание на 70-й минуте. Хосе Хименес головой сбросил мяч во вратарскую, где Стефан Савич сыграл на опережение и головой буквально с метра протолкнул игровой снаряд в сетку.
А на 90-й минуте мадридцы избежали поражения благодаря результативному удару головой Эктора Эрреры.
Во втором туре «Ювентус» примет «Байер», а «Атлетико» в Москве сыграет с «Локомотивом». 0