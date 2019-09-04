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    Щенсны: Я усадил в запас Алиссона и Буффона

    Футбол Италии Ювентус Рома
    Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о своих конкурентах в «Роме» и «Ювентусе». В римском клубе он выиграл конкуренцию за место в составе у Алиссона Бекера, а в туринской команде — у Джанлуиджи Буффона.

    Войцех Щенсны
    Войцех Щенсны

    «В "Роме" я усадил на скамейку лучшего вратаря в мире, а в "Ювентусе" — лучшего в истории. Оказывается, это я лучший в мире и в истории.

    Если бы Фабиански усадил меня на скамейку в сборной, он был бы лучшим в истории», — цитирует Щенсны Sport.pl.

    Щенсны и Алиссон вместе выступали в «Роме» в 2016–2017 годах. С Буффоном Войцех играл за «Ювентус» в сезоне-2017/18, после чего Джанлуиджи ушел в ПСЖ. Летом 2019 года Буффон вернулся в туринский клуб на правах свободного агента. 0

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