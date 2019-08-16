«Атлетик» — «Барселона»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 1-го тура испанской Примерыиз Бильбао одержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 89-й минуте встречи. Капа подключился к атаке хозяев по правому флангу и навесил в центр штрафной «Барсы», где Ариц Адурис классным ударом слета в падении через себя отправил мяч с 12-ти метров в сетку ворот Тер Штегена.

В этом матче за «Барселону» дебютировали нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Френки де Йонг. Лидер каталонце Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы.

В следующем туре «Барселона» на своем поле сыграет против «Бетиса», а «Атлетик» в гостях встретится с «Хетафе».