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    «Барселона» без Месси проиграла стартовый матч Примеры

    «Атлетик» — «Барселона»: счет матча 1:0, обзор гола

    Примера Футбол Испании Календарь Примеры
    В матче 1-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао одержал домашнюю победу над «Барселоной» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол был забит на 89-й минуте встречи. Капа подключился к атаке хозяев по правому флангу и навесил в центр штрафной «Барсы», где Ариц Адурис классным ударом слета в падении через себя отправил мяч с 12-ти метров в сетку ворот Тер Штегена.

    В этом матче за «Барселону» дебютировали нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Френки де Йонг. Лидер каталонце Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы.

    В следующем туре «Барселона» на своем поле сыграет против «Бетиса», а «Атлетик» в гостях встретится с «Хетафе».

    Примера. 1-й тур
    «Атлетик» — «Барселона» — 1:0 (0:0)
    Голы: 1:0 — Адурис (89)«Атлетик»: Унаи Симон, Нуньес, Берчиче, Капа, Де Маркос (Sancet, 66), Унаи Лопес (Беньят, 81), Рауль Гарсия, Муниаин, Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс (Адурис, 88)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Серджи Роберто (Карлес Перес, 76), де Йонг, Аленья (Ракитич, 46), Дембеле, Альба, Гризманн, Суарес (Рафинья, 37)Предупреждения: Пике (60), Нуньес (65)
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