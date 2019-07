8-летний мальчик, больной раком, вышел в стартовом составе «Сиэтла» на матч с «Боруссией» Д

Американский футбольный клубпровел товарищескую встречу с дортмундской. В стартовом составе команды из MLS вышел 8-летний мальчик, у которого была диагностирована лейкемия, сообщает « Чемпионат ».

Парень по имени Бим Гойал занял место в воротах своей команды и даже смог отдать передачу одному из партнеров. Сразу после ввода мяча в игру снаряд был доставлен в ноги мальчика, а тот в свою очередь сделал пасс в направлении футболиста «Сиэтла».

После этого мяч был выбит за пределы поля и Гойала заменили. Стадион провел мальчика бурными аплодисментами, а вся лавочка запасных, учитывая тренерский штаб, поблагодарила маленького футболиста.

What a debut. What a moment. 💚

Eight-year-old Bheem Goyal starts in goal and makes an opening save!

SEA 0 | BVB 0#SEAvBVB pic.twitter.com/DeZnMG2lSK