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    8-летний мальчик, больной раком, вышел в стартовом составе «Сиэтла» на матч с «Боруссией» Д

    Товарищеские матчи Между тем
    Американский футбольный клуб «Сиэтл Саундерс» провел товарищескую встречу с дортмундской «Боруссией». В стартовом составе команды из MLS вышел 8-летний мальчик, у которого была диагностирована лейкемия, сообщает «Чемпионат».

    Парень по имени Бим Гойал занял место в воротах своей команды и даже смог отдать передачу одному из партнеров. Сразу после ввода мяча в игру снаряд был доставлен в ноги мальчика, а тот в свою очередь сделал пасс в направлении футболиста «Сиэтла».

    После этого мяч был выбит за пределы поля и Гойала заменили. Стадион провел мальчика бурными аплодисментами, а вся лавочка запасных, учитывая тренерский штаб, поблагодарила маленького футболиста.

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