«Шкендия» — «Нымме Калью»: счет матча 1:2, обзор голов

Эстонский «Нымме Калью» пробился во второй отборочный раунд Лиги чемпионов
globallookpress.com
В составе победителей отличились Максимилиано Удже и Лилиу, который забил на последней минуте встречи. За македонский клуб забил Агим Ибраими.
Напомним, что первый матч в Эстонии завершился минимальной победой македонской команды (1:0). И из-за правила выездного гола эстонцы прошли дальше, а македонцы отправились в Лигу Европы.
Соперником «Нымме Калью» во втором раунде квалификации будет победитель пары «Селтик» — «Сараево».
Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
«Шкендия» (Македония) — «Нымме Калью» (Эстония) — 1:2 (0:1)
Голы: Удже, 6 (0:1). Ибраими, 62 — с пенальти (1:1). Лилиу, 90+1 (1:2)Первый матч: 1:0