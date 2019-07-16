«Шкендия» — «Нымме Калью»: счет матча 1:2, обзор голов

Эстонскийв гостях обыграл македонскую(2:1) и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Эстонский «Нымме Калью» пробился во второй отборочный раунд Лиги чемпионов globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В составе победителей отличились Максимилиано Удже и Лилиу, который забил на последней минуте встречи. За македонский клуб забил Агим Ибраими.

Напомним, что первый матч в Эстонии завершился минимальной победой македонской команды (1:0). И из-за правила выездного гола эстонцы прошли дальше, а македонцы отправились в Лигу Европы.

Соперником «Нымме Калью» во втором раунде квалификации будет победитель пары «Селтик» — «Сараево».