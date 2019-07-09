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    Игуаин не хочет покидать «Ювентус»

    Ювентус Футбол Италии Серия A Трансферы Календарь Серии А
    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин отказывается переходить в другую команду, сообщает Sky Sport Italia.

    Гонсало Игуаин
    Гонсало Игуаин

    По информации издания, аргентинца не привлекает вариант перехода в «Рому» или другую команду Серии А.

    Издание отмечает, что форвард нанял личного тренера, чтобы работать с ним летом и доказать свою состоятельность новому наставнику «Ювентуса» Маурицио Сарри.

    В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в свой актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах АПЛ. 0

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