Гаджиев станет президентом клуба «Махачкала»

Бывший главный тренерстал президентом нового клуба

«Я буду президентом нового футбольного клуба "Махачкала". Идея с этим клубом появилась давно, еще когда "Анжи" играл в РПЛ. Нужно было создать команду, ведь выпускников в дагестанском футболе много, а места в том же "Анжи" находят немногие.

Я хочу развивать игру, хочу объединить усилия разных структур — академии "Анжи", школы Маркарова, школы "Победа" и других», — сказал Гаджиев «Чемпионату».

«Задачи выиграть нет у нас, речь не об этом. Главное — развивать игру, доводить игроков до хорошего уровня. Какое занять место — это третий вопрос», — добавил Гаджиев.

Главным тренером команды станет экс-игрок «Анжи» Руслан Агаларов.

«Он хорошо тренировал в "Анжи", дубль его показывал хороший результат, плюс он сохранил команду в РПЛ. Нужно хорошо относиться к своим специалистам», — отметил Гаджиев. 0