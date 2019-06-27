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    Гаджиев станет президентом клуба «Махачкала»

    Анжи Футбол России
    Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев стал президентом нового клуба «Махачкала».

    Гаджи Гаджиев
    Гаджи Гаджиев

    «Я буду президентом нового футбольного клуба "Махачкала". Идея с этим клубом появилась давно, еще когда "Анжи" играл в РПЛ. Нужно было создать команду, ведь выпускников в дагестанском футболе много, а места в том же "Анжи" находят немногие.

    Я хочу развивать игру, хочу объединить усилия разных структур — академии "Анжи", школы Маркарова, школы "Победа" и других», — сказал Гаджиев «Чемпионату».

    «Задачи выиграть нет у нас, речь не об этом. Главное — развивать игру, доводить игроков до хорошего уровня. Какое занять место — это третий вопрос», — добавил Гаджиев.

    Главным тренером команды станет экс-игрок «Анжи» Руслан Агаларов.

    «Он хорошо тренировал в "Анжи", дубль его показывал хороший результат, плюс он сохранил команду в РПЛ. Нужно хорошо относиться к своим специалистам», — отметил Гаджиев. 0

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