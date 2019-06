«Байер» приобрел 19-летнего вингера ПСЖ

Леверкузенскийобъявил о переходе вингераиз

С 19-летним французом подписан контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года, сообщает клубная пресс-служба.

По информации Kicker, Диаби обошелся клубу из Леверкузена в 15 миллионов евро. Кроме того, ПСЖ получит 20% от суммы последующего трансфера полузащитника.

Диаби — воспитанник парижан. В составе французской команды он провел 34 матча, забил 4 мяча и сделал 7 голевых передач.

На счету Диаби 7 матчей и 3 гола за сборную Франции U20.

🚨🇫🇷 TRANSFER NEWS 🇫🇷🚨

Moussa Diaby joins the Werkself from PSG on a five-year contract!

He’ll wear number 19 👕! #BonjourMoussa pic.twitter.com/I4BFv0coOb