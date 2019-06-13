Аллегри взял годичную паузу в тренерской карьере

Бывший главный тренер «Ювентуса»рассказал о своих планах на будущее.

«Я собираюсь взять годичный отпуск, чтобы зарядиться энергией, взять личную жизнь в свои руки и заново открыть для себя любовь моей семьи, детей и друзей.

У меня сложилось впечатление, что последние 16 лет я провел в миксере. Приходилось идти на жертвы. Я не видел родных и друзей.

В этом году я хочу отдохнуть перед началом новой работы», — сказал Аллегри Football Italia .

Напомним, что Аллегри покинул «Ювентус» в конце минувшего сезона. Вместе с туринской командой он пять раз становился чемпионом Италии и четырежды выигрывал Кубок страны.

Ранее сообщалось, что он может возглавить «Челси», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или «Арсенал». 0