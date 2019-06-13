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    Аллегри взял годичную паузу в тренерской карьере

    Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своих планах на будущее.

    Массимилиано Аллегри
    Массимилиано Аллегри

    «Я собираюсь взять годичный отпуск, чтобы зарядиться энергией, взять личную жизнь в свои руки и заново открыть для себя любовь моей семьи, детей и друзей.

    У меня сложилось впечатление, что последние 16 лет я провел в миксере. Приходилось идти на жертвы. Я не видел родных и друзей.

    В этом году я хочу отдохнуть перед началом новой работы», — сказал Аллегри Football Italia .

    Напомним, что Аллегри покинул «Ювентус» в конце минувшего сезона. Вместе с туринской командой он пять раз становился чемпионом Италии и четырежды выигрывал Кубок страны.

    Ранее сообщалось, что он может возглавить «Челси», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или «Арсенал». 0

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