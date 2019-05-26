Мертенс решил остаться в «Наполи»

Полузащитник сборной Бельгиизаявил, что останется в «Наполи» в следующем сезоне.

Это заявление он сделал после поражения от «Болоньи» (2:3) в 38-м туре чемпионата Италии.

«Жаль, что мы проиграли, потому что хотели завершить сезон на хорошей ноте. Думаю, мы заслужили как минимум ничью и хорошо отыграли второй тайм.

Мое будущее? У меня есть еще год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя неотъемлемой частью важного проекта. Я счастлив, что снова забил и хочу побить рекорд Марека Гамшика по голам», — цитирует Мертенса официальный сайт «Наполи».

Мертенс в нынешнем сезоне провел 47 матчей во всех турнирах и забил 19 мячей. 0