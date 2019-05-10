«Челси» — «Айнтрахт»: счет матча 1:1 (4:3 по пенальти), обзор голов

Лондонскийвышел в финал Лиги Европы, обыграв в ответном полуфинальном матче франкфуртский— 1:1 (4:3 по пенальти).

Счет в матче на 28-й минуте открыли хозяева. Эден Азар классной передачей низом на левый край чужой штрафной вывел один на один Лофтус-Чика и тот исполнил прицельный удар низом в дальний угол ворот Траппа.

На 49-й минуте «Айнтрахт» отыгрался. Гачинович передачей низом по центру к чужой штрафной вывел Йовича один на один и тот уверенно низом пробил мимо Кепа в угол ворот.

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Первый матч завершился со счетом 1:1 и после того, как счет ответной встречи до финального свистка не изменился, она перешла в экстра-таймы, а затем и в серию пенальти, где победу одержал «Челси».

Голкипер лондонцев Кепа Аррисабалага отразил два удара, в то время как вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп справился лишь с одним.

В финале «Челси» встретится с «Арсеналом». Матч пройдет 29 мая в Баку.