«Челси» — «Айнтрахт»: счет матча 1:1 (4:3 по пенальти), обзор голов

Лондонский «Челси»
вышел в финал Лиги Европы, обыграв в ответном полуфинальном матче франкфуртский «Айнтрахт»
— 1:1 (4:3 по пенальти).
Счет в матче на 28-й минуте открыли хозяева. Эден Азар классной передачей низом на левый край чужой штрафной вывел один на один Лофтус-Чика и тот исполнил прицельный удар низом в дальний угол ворот Траппа.
На 49-й минуте «Айнтрахт» отыгрался. Гачинович передачей низом по центру к чужой штрафной вывел Йовича один на один и тот уверенно низом пробил мимо Кепа в угол ворот.
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Первый матч завершился со счетом 1:1 и после того, как счет ответной встречи до финального свистка не изменился, она перешла в экстра-таймы, а затем и в серию пенальти, где победу одержал «Челси».
Голкипер лондонцев Кепа Аррисабалага отразил два удара, в то время как вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп справился лишь с одним.
В финале «Челси» встретится с «Арсеналом». Матч пройдет 29 мая в Баку.
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Лига Европы. 1/2 финала
«Челси» (Англия) — «Айнтрахт Ф» (Германия) — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 4:3
Голы: Лофтус-Чик, 28 (1:0). Йович, 49 (1:1)Серия пенальти: Алле — 0:1. Баркли — 1:1. Йович — 1:2. Аспиликуэта — 1:2 (вратарь). де Гузман — 1:3. Жоржинью — 2:3. Хинтереггер — 2:3 (вратарь). Давид Луиз — 3:3. Гонсалу Пасьенсия — 3:3 (вратарь). Азар — 4:3«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Эмерсон, Жоржинью, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Ковачич, Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96), Азар«Айнтрахт» : Трапп, Да Коста, Абраам, Хинтереггер, Фалетт, Ребич (Алле, 90+3), Хасебе, Роде (де Гузман, 70), Гачинович (Гонсалу Пасьенсия, 118), Костич, ЙовичПредупреждения: Фалетт, 39. Роде, 40. Ковачич, 52. Аспиликуэта, 83. Абраам, 90+1. де Гузман, 90+1. Дзаппакоста, 120+1