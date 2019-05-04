Форвард «Айнтрахта» перейдет в «Реал»

Нападающий немецкогоперейдет в мадридский, сообщает AS.

По информации издания, «Королевский клуб» заплатит за сербского форварда 60 миллионов евро и контракт будет рассчитан на шесть лет. Из этой суммы 48 миллионов получит «Айнтрахт», а 12 — «Бенфика», которая по условию соглашения с немецким клубом получает 20% от сумму будущего трансфера 21-летнего Йовича.

Также 21-летним футболистом интересовался ПСЖ и мюнхенская «Бавария».

В сезоне-2018/19 Йович принял участие в 29 матчах чемпионата Германии, забил 17 мячей и сделал пять результативными передачами. В Лиге Европы футболист забил девять голов в 13 матчах. 0