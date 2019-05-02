«Айнтрахт» — «Челси»: счет матча 1:1, обзор голов

Франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Челси» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева. Потеряли мяч лондонцы в центре поля, после чего мгновенную контратаку организовал «Айнтрахт». Костич здорово навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Йович классным ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Челси».

А на 45-й минуте, после подачи с углового Лофтус-Чик зацепился за мяч на левом краю штрафной «Айнтрахта» и низом точно отпасовал в центр на Педро, а тот прицельно пробил в угол ворот.

Ответный матч пройдет 9 мая в Лондоне, на арене «Стэмфорд Бридж».