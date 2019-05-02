ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Взлет Ливерпуля: город, который не сдается
  • 23:58
    • «Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в Франкфурте
  • 23:54
    • Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию»
  • 16:51
    • Касильяс может завершить карьеру
  • 16:04
    • Нурмагомедов-старший будет работать в женской сборной России по борьбе
  • 14:09
    • Владельцы ПСЖ могут сократить финансирование клуба
    Все новости спорта

    «Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в Франкфурте

    «Айнтрахт» — «Челси»: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Челси Футбол Англии Календарь Лиги Европы
    Франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Челси» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева. Потеряли мяч лондонцы в центре поля, после чего мгновенную контратаку организовал «Айнтрахт». Костич здорово навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Йович классным ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Челси».

    А на 45-й минуте, после подачи с углового Лофтус-Чик зацепился за мяч на левом краю штрафной «Айнтрахта» и низом точно отпасовал в центр на Педро, а тот прицельно пробил в угол ворот.

    Ответный матч пройдет 9 мая в Лондоне, на арене «Стэмфорд Бридж».

    Лига Европы. 1/2 финала
    «Айнтрахт Ф» (Германия) — «Челси» (Англия) — 1:1 (1:1)
    Голы: Йович, 23 (1:0). Педро, 45 (1:1)«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фалетт, Фернандеш (Гонсалу Пасьенсия, 73), Хасебе, Роде, Костич, Гачинович (Виллемс, 90+2), Йович«Челси» (Англия): Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Жоржинью, Лофтус-Чик (Ковачич, 82), Канте, Виллиан (Азар, 61), Педро, ЖируПредупреждения: Кристенсен, 19. Хасебе, 58. Фернандеш, 61
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Последняя линия обороны: 10 лучших вратарей Европы
  • 01/05/2019 в 20:31
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Торино»
  • 1.70
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бостон» сравняет счет в серии с «Коламбусом»
  • «Коламбус» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Колорадо» и «Сан-Хосе» могут порадовать результативной игрой
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Выиграет ли «Енисей» в матче аутсайдеров?
  • «Енисей» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Каролины» Хоккей НХЛ. Третья победа «Каролины» над «Айлендерс», две передачи РадуловаРезультаты матчей второго раунда плей-офф НХЛ 2 мая Вчера в 08:310
  • 21:14
    • Азар остался в запасе «Челси» на матч с «Айнтрахтом»
  • 21:07
    • «Арсенал» и «Валенсия» огласили стартовые составы
  • 18:55
    • Хачанов проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене
    Мануэль Нойер Футбол Последняя линия обороны: 10 лучших вратарей ЕвропыРейтинг лучших европейских вратарей сезона 2018/19 01/05/2019 в 20:310
  • Экспресс дня

  • «Валенсия» не испугается трибун «Эмирейтс»
  • 4.98
    •
  • 17:54
    • Полузащитник «Ливерпуля» из-за травмы пропустит остаток сезона
  • 17:39
    • «Манчестер Сити» следит за защитником «Страсбура»
  • 17:23
    • Названа символическая сборная недели в Лиге чемпионов
    «Аякс» имеет хорошие шансы на первые за 24 года финал ЛЧ Футбол Мастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатамРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» 01/05/2019 в 16:300
  • 14:52
    • СКА объявил об уходе Прохоркина
  • 10:07
    • Форвард «МЮ» может пропустить остаток сезона
  • 08:39
    • Названы претенденты на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие