«Айнтрахт» — «Челси»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева. Потеряли мяч лондонцы в центре поля, после чего мгновенную контратаку организовал «Айнтрахт». Костич здорово навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Йович классным ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Челси».
А на 45-й минуте, после подачи с углового Лофтус-Чик зацепился за мяч на левом краю штрафной «Айнтрахта» и низом точно отпасовал в центр на Педро, а тот прицельно пробил в угол ворот.
Ответный матч пройдет 9 мая в Лондоне, на арене «Стэмфорд Бридж».
Лига Европы. 1/2 финала
«Айнтрахт Ф» (Германия) — «Челси» (Англия) — 1:1 (1:1)
Голы: Йович, 23 (1:0). Педро, 45 (1:1)«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фалетт, Фернандеш (Гонсалу Пасьенсия, 73), Хасебе, Роде, Костич, Гачинович (Виллемс, 90+2), Йович«Челси» (Англия): Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Жоржинью, Лофтус-Чик (Ковачич, 82), Канте, Виллиан (Азар, 61), Педро, ЖируПредупреждения: Кристенсен, 19. Хасебе, 58. Фернандеш, 61