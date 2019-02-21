«Шахтер» проиграл «Айнтрахту» и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европына выезде проиграл— 1:4.

Немецкая команда открыла счет на 23-й минуте, когда Лука Йович мощным ударом в касание замкнул прострел с фланга.

Спустя еще четыре минуты Себастьен Аллер удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти, который был назначен за игру рукой Богдана Бутко.

«Горняки» возродили интригу на 63-й минуте усилиями Жуниора Мораеса, который, находясь в штрафной, воспользовался прострелом от Исмаили.

После этого у гостей было пару хороших моментов для того, чтобы отыграться, но в обоих случаях за «Айнтрахт» сыграл каркас ворот.

На 80-й минуте «Шахтер» зевнул контратаку соперника, которую точным ударом завершил Аллер. Победную точку на 88-й минуте поставил Анте Ребич.

Лига Европы. 1/16 финала «Айнтрахт» — «Шахтер» — 4:1 (2:0) Голы: 1:0 — 23 Йович, 2:0 — 27, пенальти Аллер, 2:1 — 63 Мораес, 3:1 — 80 Аллер, 4:1 — 88 Ребич«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Хинтереггер, Абраам, да Кошта, Хасебе, Роде (Виллемс, 74), Костич, Гачинович (де Гузман, 90), Йович (Ребич, 71), Аллер«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Бутко (Болбат, 66), Хочолава, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Кайоде, 80), Марлос, Мораес, Соломон (Майкон, 46)Предупреждения: Матвиенко (26), Мораес (32), Абраам (39), Роде (59), Аллер (68)

По сумме двух встреч «Айнтрахт» победил 6:3 и вышел в 1/8 финала. 0