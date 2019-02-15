«Шахтер» в меньшинстве сыграл вничью с «Айнтрахтом»

в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с— 2:2.

Фрагмент матча eintracht.de 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Немецкая команда вышла вперед уже на 7-й минуте, когда Мартин Хинтереггер нанес не самый опасный удар головой, а Андрей Пятов допустил ошибку, позволив мячу влететь в сетку.

Спустя пару минут «горняки» заработали пенальти, который уверенно реализовал Марлос.

Не успели хозяева как следует отпраздновать гол, как остались в меньшинстве. Тарас Степаненко заработал вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

«Айнтрахт» вернул минимальный перевес на 50-й минуте. Автором гола стал Филип Костич.

И все же «Шахтер» не сдался, поэтому сумел отыграться на 67-й минуте. Жуниор Мораес вывел на ударную позицию Тайсона, который точно пробил в дальний угол.

Лига Европы. 1/16 финала «Шахтер» — «Айнтрахт» — 2:2 (1:1) Голы: 0:1 — 7 Хинтереггер, 1:1 — 9, пенальти Марлос, 1:2 — 50 Костич, 2:2 — 67 Тайсон«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Бутко, Хочолава, Исмаили, Коваленко (Малышев, 81), Алан Патрик, Марлос (Соломон, 69), Тайсон, Степаненко, Мораес (Болбат, 90)«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Хинтереггер, да Кошта, Хасебе, Фернандес (де Гузман, 82), Гачинович, Костич, Роде (Виллемс, 46), Ребич, ЙовичПредупреждения: Степаненко (6), Фернандес (19), Кривцов (76), Гачинович (84)Удаление: Степаненко (11)

Ответная игра пройдет во Франкфурте 21 февраля. 0