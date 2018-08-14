Глушаков, Ташаев и Адриано — в старте «Спартака» на игру с ПАОКом

Московскийобъявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сом.

Встреча состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 20:30 по московскому времени. В первом матче красно-белые уступили в гостях со счётом 2:3.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Петкович, Тимофеев, Мельгарехо, Самедов, Попов, Зе Луиш.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Каньяс, Маурисио, Пелькас, Эль-Каддури, Лимниос, Прийович.

Запасные: Рей, Кициу, Хачериди, Шахов, Варда, Лео, Акпом. 0