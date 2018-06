«Ноттингем Форест» арендовал форварда «Монако»

Нападающий «Монако»перешел в «Ноттингем Форест», сообщает официальный сайт английского клуба.

21-летний португалец арендован до конца сезона с правом выкупа за 17,5 миллионов фунтов. Диаш стал четвертым новичком «лесников» в летнее межсезонье.

Ранее форвард молодежной сборной Португалии выступал на правах аренды в «Риу Аве» и «Фиорентине».

В минувшем сезоне Диаш провел 28 матчей за «Фиорентину» и забил два гола.

🔴⚪️ Dias is a Red!

Gil Bastiao Dias has become #NFFC's fourth signing of the summer, joining Michael Dawson, João Carvalho and Diogo Gonçalves.#ThatLovingFeeling pic.twitter.com/9dJcYx0hKL