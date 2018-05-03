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    Салах: Финал Лиги чемпионов не будет противостоянием Салаха и Роналду

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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что предстоящий финал Лиги чемпионов не станет его личным противостоянием с лидером «Реала» Криштиану Роналду.

    «Это не будет финал между Салахом и Роналду. Я играю за великий клуб, у нас очень сильные футболисты в составе. Выход в финал стал возможен благодаря слаженной коллективной работе», — цитирует Салаха Four Four Two.

    «Я не могу играть в одиночку, футбол — командный вид спорта. Если мы забиваем гол, это значит, что вся команда сыграла здорово. Если мы пропускаем, это значит, что всем нужно работать усерднее», — добавил египтянин.

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    Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.

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