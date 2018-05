Салах: Финал Лиги чемпионов не будет противостоянием Салаха и Роналду

Нападающийзаявил, что предстоящий финал Лиги чемпионов не станет его личным противостоянием с лидером

«Это не будет финал между Салахом и Роналду. Я играю за великий клуб, у нас очень сильные футболисты в составе. Выход в финал стал возможен благодаря слаженной коллективной работе», — цитирует Салаха Four Four Two.

«Я не могу играть в одиночку, футбол — командный вид спорта. Если мы забиваем гол, это значит, что вся команда сыграла здорово. Если мы пропускаем, это значит, что всем нужно работать усерднее», — добавил египтянин.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.