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    Дэн Хукер поделился своими планами на 2025-й год

    Бои ММА UFC Матеуш Гамрот Дэн Хукер
    Топовый легковес UFC Дэн Хукер назвал поединок, который хочет получить в 2025 году, а также поделился своими амбициями.

    Дэн Хукер (справа)
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    Дэн Хукер (справа)

    «На том этапе моей карьеры я просто хотел денег, и UFC воспользовалась этим, и я продал свой шанс на титул. В конце концов, все свелось к этому. Я просто хотел денег, потом я получил деньги, и подумал: это не круто! Я хочу пояс. Никакие деньги нельзя обменять на титул чемпиона»

    Хукер сейчас занимает шестую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. В последнем поединке он одержал победу раздельным решением судей над польским бойцом Матеушем Гамротом.

    Ныне Дэн идет на серии из трех выигранных поединков кряду. До Гамрота новозеландец одолел раздельным вердиктом Джэлина Тернера и нокаутировал Клаудио Пуэллеса.

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