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    Опетая будет защищать пояс IBF против Чинкары 8 января

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Австралийский профессиональный боксер Джей Опетая, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF, проведет следующую защиту титула против Хуйсейна Чинкары.

    Джей Опетая (слева)
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    Джей Опетая (слева)

    Их поединок пройдет 8 января. К этому противостоянию Джей подходит в статусе непобежденного. В своем предыдущем поединке он нокаутировал Джека Мэсси.

    До этого Опетая в реванше победил по очкам Майриса Бриедиса. Всего у Джея 26 выигранных поединков в карьере, 20 своих соперников он нокаутировал.

    39-летний Чинкара стал обязательным претендентом на титул IBF после победы в отборочном бою в апреле. Тогда он нокаутировал Арменда Шохсая. Хуйсейн также, как и Опетая, никому не уступал. У него 22 победы в карьере.

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