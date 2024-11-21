Опетая будет защищать пояс IBF против Чинкары 8 января

Джей Опетая (слева) Фото: globallookpress.com
Их поединок пройдет 8 января. К этому противостоянию Джей подходит в статусе непобежденного. В своем предыдущем поединке он нокаутировал Джека Мэсси.
До этого Опетая в реванше победил по очкам Майриса Бриедиса. Всего у Джея 26 выигранных поединков в карьере, 20 своих соперников он нокаутировал.
39-летний Чинкара стал обязательным претендентом на титул IBF после победы в отборочном бою в апреле. Тогда он нокаутировал Арменда Шохсая. Хуйсейн также, как и Опетая, никому не уступал. У него 22 победы в карьере.