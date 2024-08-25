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    Тони Белью: Удивлюсь, если Дюбуа продержится с Джошуа хотя бы 3 раунда

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Тони Белью, бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе, дал неожиданный прогноз на титульный поединок за пояс IBF между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Дэниэль, должно быть, думает, что он мне не нравится. Я думаю, что он прекрасный парень, и я думаю, что он лучше, чем раньше. Единственное, что Энтони Джошуа лучше него во всем. Я буду поражен, если дело дойдет до третьего раунда, я буду шокирован, если дело дойдет до трех раундов, но если все-таки случится, то тогда можно будет сказать, что выносливость и физическая форма Даниэля действительно хороши. Не сомневайтесь, Энтони Джошуа лучший боксер. В каждой области он немного лучше»

    Поединок Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На данный момент Даниэль является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по линии IBF.

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