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    Белал Мухаммад: Я не нравлюсь фанатам UFC, потому что победил их любимцев

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс
    Следующий претендент на титул UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад назвал причину, по которой он не нравится фанатам смешанных единоборств.

    Белал Мухаммад
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    Белал Мухаммад

    «Я не нравлюсь фанатам UFC, потому что победил их любимцев. У меня нет черного пояса по БЖЖ, я не занимался борьбой в колледже, у меня не было сумасшедших наград, я не был олимпийцем или что-то в этом роде. Я просто обычный парень, который всех переигрывает.

    Я обычный парень, который начал свою карьеру на позднем этапе и прошел сложный путь. Люди просто не уважают это. Но я продолжаю работать. Мы живем в новое время. Ты должен быть диковинным, ты должен говорить глупости, ты должен быть броским, чтобы вызвать шумиху вокруг себя»

    Мухаммад занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. 28 июля в Манчестере он подерется за пояс с Леоном Эдвардсом.

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