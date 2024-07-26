Белал Мухаммад: Я не нравлюсь фанатам UFC, потому что победил их любимцев

Следующий претендент на титул UFC в полусреднем весе назвал причину, по которой он не нравится фанатам смешанных единоборств.

«Я не нравлюсь фанатам UFC, потому что победил их любимцев. У меня нет черного пояса по БЖЖ, я не занимался борьбой в колледже, у меня не было сумасшедших наград, я не был олимпийцем или что-то в этом роде. Я просто обычный парень, который всех переигрывает.

Я обычный парень, который начал свою карьеру на позднем этапе и прошел сложный путь. Люди просто не уважают это. Но я продолжаю работать. Мы живем в новое время. Ты должен быть диковинным, ты должен говорить глупости, ты должен быть броским, чтобы вызвать шумиху вокруг себя»

Мухаммад занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. 28 июля в Манчестере он подерется за пояс с Леоном Эдвардсом.