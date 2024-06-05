ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Писарев«Уехать в "Аталанту" к Гасперини — это было очень смело». Николай Писарев — о Миранчуке, философии Галицкого и предстоящей игре с Беларусью
  • 13:18
    • Джокович перенесет операцию и пропустит Уимблдон
  • 13:44
    • Витор Роке останется в «Барселоне» по просьбе Флика
  • 13:33
    • Медведев снялся с турнира в Хертогенбосе
  • 13:25
    • Захарян пропустит товарищеский матч с Беларусью
  • 12:52
    • «Наполи» объявил о назначении Конте на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Шевченко уверена в победе над Грассо в третьем бою

    Бои UFC Валентина Шевченко Алекса Грассо
    Валентина Шевченко считает, что сумеет вернуть себе титул в женском наилегчайшем весе UFC в третьем бою с Алексой Грассо.

    Валентина Шевченко (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валентина Шевченко (справа)

    «Результат первого боя, который у нас был, уже неважен. Второй бой завершился вничью, но, по моему мнению, я была ограблена. Я не знаю, по какой причине этот судья так решил, но я ничего не имею против Алексы. Она делает то же самое, что и я. И последний бой показал, что я была сильнее, я была быстрее, а у нее было всего несколько моментов, которые были в ее пользу. В третьем бое я больше сосредоточусь на финише. Для меня не имеет значения, какой будет финиш: удар или прием. Я постараюсь это сделать»

    Первый бой Шевченко и Грассо состоялся в марте прошлого года. Тогда «Пуля» уступила удушающим приемом. В реванше в сентябре 2023-го судьи раздельным решением зафиксировали ничью.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бельгия легко добьется победы
  • Бельгия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Кто выиграет скандинавскую дуэль?
  • Дания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Франция не станет громить Люксембург
  • Франция — Люксембург. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бельгия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Франция — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сингапур — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бангладеш — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 13:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Паолини — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры