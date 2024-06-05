Шевченко уверена в победе над Грассо в третьем бою

считает , что сумеет вернуть себе титул в женском наилегчайшем весе UFC в третьем бою с

«Результат первого боя, который у нас был, уже неважен. Второй бой завершился вничью, но, по моему мнению, я была ограблена. Я не знаю, по какой причине этот судья так решил, но я ничего не имею против Алексы. Она делает то же самое, что и я. И последний бой показал, что я была сильнее, я была быстрее, а у нее было всего несколько моментов, которые были в ее пользу. В третьем бое я больше сосредоточусь на финише. Для меня не имеет значения, какой будет финиш: удар или прием. Я постараюсь это сделать»

Первый бой Шевченко и Грассо состоялся в марте прошлого года. Тогда «Пуля» уступила удушающим приемом. В реванше в сентябре 2023-го судьи раздельным решением зафиксировали ничью.