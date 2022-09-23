Вера о Стерлинге: «Если он возьмет контроль над Диллашоу в партере, то победит»

Топовый боец легчайшего дивизиона UFCдал комментарий по поводу предстоящего титульного поединка между

Марлон Вера Боец UFC Хороший ли боец Стерлинг? Он на протяжении всей своей карьеры полагался на борцовские навыки. Стерлинг всегда агрессивен и никогда не сдается просто так. Думаю, он что-то да умеет. Если в предстоящем бою Алджамейн будет контролировать Диллашоу в партере, то вновь победит

Титульный поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем дивизионе между Ти Джеем Диллашоу и Алджамейном Стерлингом состоится на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Действующий обладатель пояса подходит к очередной своей защите после победы раздельным решением судей над Петром Яном.