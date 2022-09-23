Вера о Стерлинге: «Если он возьмет контроль над Диллашоу в партере, то победит»

Топовый боец легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера
дал комментарий
по поводу предстоящего титульного поединка между Ти Джеем Диллашоу
и Алджамейном Стерлингом
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Марлон ВераБоец UFCХороший ли боец Стерлинг? Он на протяжении всей своей карьеры полагался на борцовские навыки. Стерлинг всегда агрессивен и никогда не сдается просто так. Думаю, он что-то да умеет. Если в предстоящем бою Алджамейн будет контролировать Диллашоу в партере, то вновь победит
Титульный поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем дивизионе между Ти Джеем Диллашоу и Алджамейном Стерлингом состоится на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
Действующий обладатель пояса подходит к очередной своей защите после победы раздельным решением судей над Петром Яном.