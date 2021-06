Стала известна возможная дата поединка между украинским супертяжеловесом(18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, WBO и IBF(24-1, 22 КО).

Журналист издания Yahoo Sports Кевин Айол сообщает, что бой может пройти 25 сентября в Великобритании.

Sources: Joshua-Usyk will be Sept 25 in UK