Беспутин завоевал пояс WBA

В главном поединке вечера в Монако за пояс WBA в полусреднем весе сошлись россияне

Бой продлил все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Беспутин.

Теперь в активе 28-летнего Беспутина 14 побед без поражений. 25-летний Бутаев впервые в карьере проиграл.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Беспутина Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA) и Артур Бетербиев (IBF).

Alexander Besputin remains undefeated after going to war with Radzhab Butaev for 12 rounds and he's now the WBA World (Regular) Welterweight champion.

Spectacular contest 🇷🇺🥊 pic.twitter.com/JEOBL6DvcY