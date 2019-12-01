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    Беспутин завоевал пояс WBA

    Бокс WBA
    В главном поединке вечера в Монако за пояс WBA в полусреднем весе сошлись россияне Александр Беспутин и Раджаб Бутаев.

    Александр Беспутин
    Александр Беспутин

    Бой продлил все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Беспутин.

    Теперь в активе 28-летнего Беспутина 14 побед без поражений. 25-летний Бутаев впервые в карьере проиграл.

    На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Беспутина Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA) и Артур Бетербиев (IBF).

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