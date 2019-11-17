ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матчеГермания — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраивается
  • 14:04
    • «Барселона» ведет переговоры с Месси о продлении контракта
  • 12:54
    • СКА в овертайме дожал «Адмирал»
  • 08:55
    • «Даллас» обыграл «Торонто», «Миннесота» уступила «Хьюстону»
    Все новости спорта

    Бетербиев хочет провести бой в России

    Бокс IBF WBC
    Российский боксер Артур Бетербиев рассказал о подготовке к своему следующему бою.

    Артур Бетербиев
    Артур Бетербиев

    «Я и так бегаю, активности разные есть у меня. Но к полноценным тренировкам не приступил, тренеры пока дают мне отдохнуть. Чтобы следующая подготовка была лучше.

    Бой с Фаньлунем в Китае не отменился, просто его даже в проекте еще не было, был только разговор, все не официально. А сейчас с тем же китайцем может быть состоится бой где-то в течение года. Но не в Китае. Рассматривают Грозный, Москву или Монреаль.

    Бой в Грозном? Это будет очень круто. Но меня не напрягает то, что я в России не дрался. Конечно, я хочу выступить дома, но не страшно, что пока не получилось», — приводит слова Бетербиева «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона еще никогда так не били
  • 06/10/2019 в 14:40
    •
  • Прогноз
  • Косово — Англия
  • 1.60
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли Англия обыграть Косово?
  • Косово — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Совершит ли Сербия реванш в матче с Украиной?
  • Сербия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Франция постарается сохранить первое место в группе H
  • Албания — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Бостон» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ, «Флорида» одолела «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Чикаго» разгромил «Нэшвилл»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября 08:370
  • 12:24
    • В Италии тренера уволили после победы со счетом 27:0
  • 16:35
    • Шихова завоевала бронзу на 1000 м на этапе КМ в Минске
  • 16:17
    • Бейл не намерен соглашаться на понижение зарплаты при трансфере
    Вирджил ван Дейк Футбол Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20Десятка лучших защитников английской Премьер-лиги прямо сейчас Вчера в 21:100
  • Экспресс дня

  • Швейцария без проблем добудет билет на Евро-2020?
  • 2.48
    •
  • 16:05
    • Драчев пообещал следить и анализировать состояние Старых
  • 15:53
    • «Авангард» и «Шинник» победителя не определили
  • 15:36
    • Бетербиев хочет провести бой в России
    Гильерме в форме сборной России Футбол Сборная не в форме. Как поссорились РФС и AdidasИзучаем конфликт, в результате которого сборная России осталась без формы к Евро-2020 15/11/2019 в 23:120
  • 15:21
    • «Нефтехимик» обыграл «Текстильщик» в матче ФНЛ
  • 15:04
    • «Куньлунь» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга»
  • 14:51
    • Тарпищев после снятия Медведева назвал победу в КД «несбыточной мечтой»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие