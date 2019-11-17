Бетербиев хочет провести бой в России

Российский боксеррассказал о подготовке к своему следующему бою.

«Я и так бегаю, активности разные есть у меня. Но к полноценным тренировкам не приступил, тренеры пока дают мне отдохнуть. Чтобы следующая подготовка была лучше.

Бой с Фаньлунем в Китае не отменился, просто его даже в проекте еще не было, был только разговор, все не официально. А сейчас с тем же китайцем может быть состоится бой где-то в течение года. Но не в Китае. Рассматривают Грозный, Москву или Монреаль.

Бой в Грозном? Это будет очень круто. Но меня не напрягает то, что я в России не дрался. Конечно, я хочу выступить дома, но не страшно, что пока не получилось», — приводит слова Бетербиева «Спорт-Экспресс». 0