Экспресс за 470 принес клиенту Olimpbet 4,5 млн. рублей

Игроксобрал купон из 12 матчей. Он выбирал самые разные ставки: исходы встреч, общие и индивидуальные тоталы, голы обеих команд. Клиент добил купон до мощного общего коэффициента (470.61) и выиграл 4 706 100 рублей.

В основном все прогнозы беттера легко сбывались. Например, он поставил на «Обе забьют» во встречах «Астон Вилла» — «Вест Бромвич» и «Лион» — «Лилль». В матче АПЛ команды обменялись голами уже к 23-й минуте, а во встрече Лиги 1 — к концу первого тайма.

Не стала тянуть и «Осасуна»: два гола «Валенсии» к 32-й минуте и очередной успех клиента Olimpbet. «Аталанта» разгромила «Болонью» (5:0) в Серии А (5:0), а «Олимпиакос» — АЕК (3:0) в греческой Суперлиге, как и предсказал игрок.

Испортить купон могла встреча Ла Лиги «Атлетик» — «Атлетико», в которой игрок выбрал тотал больше 1,5. Баски забили уже на 8-й минуте, но затем футбол шел без явных моментов. К тому же команды плохо действовали в завершении, часто не попадая в створ из неплохих позиций.

Игра могла так и закончиться со счетом 1:0, но на 77-й минуте «Атлетико» воспользовался стандартом и сравнял. В концовке «Атлетик» все-таки вырвал победу, но для игрока это уже было неважно — экспресс в игре.

Но больше всего нервов у клиента Olimpbet отнял матч финала Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». «Горожане» давили весь матч и могли громить «шпор».

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Превосходство команды Гвардиолы отражает статистика по ударам: 21:2. Но до самого конца встречи счет оставался ничейным. В итоге единственный гол «Сити» забил лишь на 82-й минуте. Эмерик Лапорт принес «горожанам» четвертый Кубок лиги подряд, а игроку сохранил победный купон.

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