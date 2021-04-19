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    Ничья в матче ЛЧ сделала клиента Olimpbet миллионером

    Букмекеры Олимп
    Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» клиент Olimpbet зарядил на ничью с коэффициентом 4.33.

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    Клиент Olimpbet серьезно рисковал. В первом матче «Реал» легко победил — 3:1. «Ливерпулю» надо было отыгрываться и идти вперед с первых минут. Активность команды Юргена Клоппа могла раскрыть игру и сделать ее непредсказуемой.

    Против ставки была и статистика. Последний раз «Ливерпуль» сыграл вничью 17 января — против «Манчестер Юнайтед» (1:1) в АПЛ. С тех пор красные ни с кем не делили очки в 17 матчах подряд. «Реал» в этом сезоне чаще играл вничью, но до встречи с «Ливерпулем» имел 6-матчевую победную серию.

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    • Друг с другом «Ливерпуль» и «Реал» никогда не играли вничью. Команды встречались 7 раз в истории и 7 раз выявляли победителя.

    Ход матча заставил игрока понервничать. «Ливерпуль» мог открыть счет уже на 2-й минуте, но Мохаммед Салах не забил из выгодной позиции. Кто знает, как закончилась бы игра, если бы красные вышли вперед в самом дебюте?

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    По ходу встречи обе команды создавали моменты: тот же Салах мог сделать как минимум дубль, а Карим Бензема попал в штангу. Но футболисты не воспользовались шансами и неожиданно сыграли нулевую ничью, сделав клиента Olimpbet миллионером.

    При ставке в 236 000 рублей игрок заработал 1 021 880 рублей.

    Букмекерская контора Olimpbet поздравляет победителя и напоминает об акциях и бонусах, с условиями которых можно ознакомиться на сайте olimpbet и в приложениях для iOS и Android.

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