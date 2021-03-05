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    БК «Олимп» стала новым партнером казанского «Рубина»

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора «Олимп» и футбольный клуб «Рубин» подписали договор о сотрудничестве. Соглашение рассчитано на три года.

    «Рубин» и «Олимп»
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    «Рубин» и «Олимп»

    Логотип букмекера можно будет увидеть на форме футболистов «Рубина» уже в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» 8 марта 2021 года.

  • Константин Гусев
  • Директор по развитию БК «Олимп»
  • Сейчас, когда многие игроки отрасли уходят с рынка, особенно важно продолжать транслировать партнерам стабильность и уверенность в завтрашнем дне. «Рубин» для нас значимый, можно сказать, особенный партнер. Он первый в нашей практике клуб высшего дивизиона и сразу невероятно статусный и хайповый. Казанцы на слуху и наводят знатный шорох в РПЛ. Уверен, вместе пошумим еще эффективнее.

    • Совместно с «Олимпом» казанцы разработают специальные акции для болельщиков: разыграют эксклюзивные призы от клуба, поделятся бонусами от букмекерской компании и продолжат разрывать социальные сети активностями с участием игроков команды.

  • Андрей Кораблёв
  • Коммерческий директор ФК «Рубин»
  • ФК «Рубин» рад объявить о начале партнерства с букмекерской конторой «Олимп». Наш новый партнер работает давно и очень успешно, является одним из крупнейших игроков. БК «Олимп» — узнаваемый бренд. Новый договор для клуба даже более выгоден, чем предыдущий, так что открываем новую страницу и надеемся, что наше взаимовыгодное сотрудничество с БК «Олимп» будет долгим и плодотворным.

    • Предыдущим партнером «Рубина» была букмекерская контора bwin. Букмекер объявил об уходе с российского рынка с 1 марта 2021 года.

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