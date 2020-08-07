БК BetBoom продлила соглашение с «Арсеналом»

Букмекерская контора BetBoom и футбольный клубпродлили соглашение о сотрудничестве.

Новый договор будет действовать до конца 2023 года. В рамках сотрудничества игрокам БК и болельщикам предложат специальные акции и предложения. На форме футболистов и стадионе разместится логотип BetBoom.

Константин Макаров Президент BetBoom Футбольный клуб «Арсенал» Тула в прошлом сезоне смог навязать борьбу лидерам РПЛ: Луценко был в нескольких шагах от звания лучшего бомбардира, уступив только нападающим «Зенита». Уверен, в предстоящем турнире команда сможет улучшить результаты и побороться за еврокубковую зону.

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа. «Арсенал» в первом туре примет на своем поле «Ахмат». Матч начнется в 19:00.

Дмитрий Балашов Генеральный директор ПФК «Арсенал» Соглашение с BetBoom поможет нам решать поставленные задачи и расти как на поле, так и за его пределами. Уверены, обе стороны достигнут больших успехов благодаря этому контракту.

Букмекерская контора BetBoom начала работу 1 августа 2020 года. Ранее букмекер был известен под брендом BingoBoom. Вся информация о букмекере, разбор его плюсов и минусов, способов получить бонусы — в обзоре LiveSport.Ru. 0