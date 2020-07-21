ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Новости букмекеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАФиниш РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов
  • 15:27
    • Кубок России получил нового титульного спонсора — «Бетсити»
  • 14:18
    • «Спартак» близок к трансферу хавбека «Уфы»
  • 13:49
    • 20 представителей «Авангарда» сдали положительные тесты на коронавирус
  • 13:34
    • Полузащитник сборной Англии продлил контракт с «Тоттенхэмом»
  • 13:07
    • «Спартак» обратился к болельщикам с заявлением на тему судейства
    Все новости спорта

    Кубок России получил нового титульного спонсора — «Бетсити»

    Новости букмекеров Бетсити
    Российский футбольный союз и букмекерская контора «Бетсити» подписали соглашение о титульном спонсорстве Кубка России по футболу.

    Кубок России по футболу
    Кубок России по футболу

    Начиная с августа 2020 года и до конца сезона 2023 года турнир получит официальное наименование Бетсити Кубок России по футболу. В договоре предусмотрена важность его продления.

    В рамках партнерства между РФС и «Бетсити» любителей футбола ждут различные конкурсы и онлайн-мероприятия, розыгрыши премиальных билетов, встречи со звездами футбола и популярными блогерами, экскурсионные туры и даже Фэнтези Лига Бетсити Кубок России.

    Большое внимание в рамках договора будет уделено реализации благотворительных проектов, в регионах будут организованы социальные инициативы и совместные акции.

    В РФС уверены, что новое сотрудничество будет выгодно обеим сторонам.

  • Александр Алаев
  • Генеральный секретарь РФС
  • Мы рады, что у турнира, в котором участвуют клубы со всех уголков нашей страны, появился сильный партнер, нацеленный на взаимодействие с аудиторией как на стадионе, так и в онлайне. География турнира позволит «Бетсити» серьезно увеличить узнаваемость и количество клиентов в регионах нашей большой страны. С сильным партнером мы будем работать над созданием новых продуктов для болельщиков и интегрировать их в футбольную жизнь.

    • Основатель «Бетсити» Сергей Самсоненко уверен, что сотрудничество позволит вывести Кубок России на совершенно новый уровень.

  • Сергей Самсоненко
  • Основатель и владелец БК Бетсити
  • Выступить в качестве титульного спонсора Кубка России — еще одна отличная возможность для «Бетсити» реализовать свои амбициозные задачи по популяризации российского спорта и поддержке отечественного футбола. Совместно с партнерами планируем вывести Бетсити Кубок России на совершенно новый уровень, представляющий собой уникальное спортивное соревнование, способное привлечь внимание совершенно новой огромной аудитории болельщиков и зрителей.

    • Соглашение подписано накануне финала кубка России текущего сезона. В матче за трофей сыграют «Зенит» и «Химки».

    «Бетсити» выступает партнером футбольного клуба «Монако», ПФК ЦСКА и баскетбольного клуба «Локомотив», а также оказывает поддержку более чем 30 российским спортивным федерациям. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Бренд в тренде. Чем интересен новый букмекер — Bettery
  • 16/07/2020 в 01:27
    •
  • Прогноз
  • «Аталанта» — «Болонья»
  • 1.63
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Бергамо стоит ждать забитых мячей в обе стороны?
  • «Аталанта» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Станет ли «Арсенал» преградой для «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Выиграет ли «Манчестер Сити» на «Викарэйдж Роуд»?
  • «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •