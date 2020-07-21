Кубок России получил нового титульного спонсора — «Бетсити»

и букмекерская контора подписали соглашение о титульном спонсорстве Кубка России по футболу.

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Начиная с августа 2020 года и до конца сезона 2023 года турнир получит официальное наименование Бетсити Кубок России по футболу. В договоре предусмотрена важность его продления.

В рамках партнерства между РФС и «Бетсити» любителей футбола ждут различные конкурсы и онлайн-мероприятия, розыгрыши премиальных билетов, встречи со звездами футбола и популярными блогерами, экскурсионные туры и даже Фэнтези Лига Бетсити Кубок России.

Большое внимание в рамках договора будет уделено реализации благотворительных проектов, в регионах будут организованы социальные инициативы и совместные акции.

В РФС уверены, что новое сотрудничество будет выгодно обеим сторонам.

Александр Алаев Генеральный секретарь РФС Мы рады, что у турнира, в котором участвуют клубы со всех уголков нашей страны, появился сильный партнер, нацеленный на взаимодействие с аудиторией как на стадионе, так и в онлайне. География турнира позволит «Бетсити» серьезно увеличить узнаваемость и количество клиентов в регионах нашей большой страны. С сильным партнером мы будем работать над созданием новых продуктов для болельщиков и интегрировать их в футбольную жизнь.

Основатель «Бетсити» Сергей Самсоненко уверен, что сотрудничество позволит вывести Кубок России на совершенно новый уровень.

Сергей Самсоненко Основатель и владелец БК Бетсити Выступить в качестве титульного спонсора Кубка России — еще одна отличная возможность для «Бетсити» реализовать свои амбициозные задачи по популяризации российского спорта и поддержке отечественного футбола. Совместно с партнерами планируем вывести Бетсити Кубок России на совершенно новый уровень, представляющий собой уникальное спортивное соревнование, способное привлечь внимание совершенно новой огромной аудитории болельщиков и зрителей.

Соглашение подписано накануне финала кубка России текущего сезона. В матче за трофей сыграют «Зенит» и «Химки».

«Бетсити» выступает партнером футбольного клуба «Монако», ПФК ЦСКА и баскетбольного клуба «Локомотив», а также оказывает поддержку более чем 30 российским спортивным федерациям. 0