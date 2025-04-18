Клиент БК «Мелбет» сорвал куш за 7 минут

Исход футбольного матча может измениться в одно мгновение, а удача может улыбнуться одному игроку и отвернуться от другого. Это наглядно показываю две истории клиентов БК «Мелбет» , которые сделали смелые шаги — с разными результатами.

Первый клиент «Мелбета» решил сделать ставку на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла». Игрок поверил в атаку англичан и заключил «лайв» пари на 90 000 рублей с коэффициентом 8,4, взяв «Следующий гол: команда 2 (1)». Уже через семь минут Морган Роджерс поразил ворота парижан с передачи Юри Тилеманса, открыв счёт в матче. Этот гол лишь разозлил хозяев поля, и после финального свистка на табло горели цифры — 3:1 в пользу «ПСЖ». Тем не менее, пари игрока сыграло, и его баланс пополнился на 756 000 рублей.

Во втором случае игрок выбрал матч английского Чемпионшипа, где в рамках 41-го тура «Шеффилд Юнайтед» принимал на своем поле «Миллуолл». Клиент «Мелбета» на 58-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу гостей решил заключить пари на 500 000 рублей, выбрав вариант «Двойной шанс: 1X» с коэффициентом 1,87. Хотя «Шеффилд» полностью переигрывал соперников по статистике, мяч никак не хотел залетать в ворота «львов». Несмотря на то, что хозяева набрали 1,76 xG, они так не сумели сравнять счёт — матч завершился минимальной победой «Миллуолла», а пари игрока проиграло.

Прогнозы и ставки на футбол

Одному игроку хватило семи минут для успешного пари, а другой ждал до самого конца, но удача в этот вечер была не на его стороне. Поздравляем первого клиента БК «Мелбет» и желаем всем, чтобы удача всегда была на вашей стороне!