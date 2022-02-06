Новая Зеландия выиграла первое в истории золото зимних Олимпиад

Зои Садовски-Синнотт Фото: globallookpress.com
Первое место заняла представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт. Второй стала американка Джулия Марино, замкнула тройку призеров Тесс Коди из Австралии.
Это первая золотая медаль Игр для 20-летней Садовски-Синнотт и первое золото зимних Олимпиад в истории Новой Зеландии.
🥇HISTORY MADE 🥇 Zoi Sadowski-Synnott wins New Zealand’s first ever GOLD medal at an Olympic Winter Games!— The New Zealand Team (@TheNZTeam) February 6, 2022
Could not be more proud right now 🖤🌿 #EarnTheFern #KoTātauTeKapaOAotearoa pic.twitter.com/mJZY308K9m
Для Садовски это уже вторая медаль Олимпиады в карьере: в 2018 году в Пхенчхане она стала бронзовой призеркой в биг-эйре.