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    Новая Зеландия выиграла первое в истории золото зимних Олимпиад

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    На Олимпиаде в Пекине разыгран комплект медалей у сноубордистов в слоупстайле среди женщин.

    Зои Садовски-Синнотт
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    Зои Садовски-Синнотт

    Первое место заняла представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт. Второй стала американка Джулия Марино, замкнула тройку призеров Тесс Коди из Австралии.

    Это первая золотая медаль Игр для 20-летней Садовски-Синнотт и первое золото зимних Олимпиад в истории Новой Зеландии.

    Для Садовски это уже вторая медаль Олимпиады в карьере: в 2018 году в Пхенчхане она стала бронзовой призеркой в биг-эйре.

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