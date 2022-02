Новая Зеландия выиграла первое в истории золото зимних Олимпиад

На Олимпиаде в Пекине разыгран комплект медалей у сноубордистов в слоупстайле среди женщин.

Первое место заняла представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт. Второй стала американка Джулия Марино, замкнула тройку призеров Тесс Коди из Австралии.

Это первая золотая медаль Игр для 20-летней Садовски-Синнотт и первое золото зимних Олимпиад в истории Новой Зеландии.

🥇HISTORY MADE 🥇 Zoi Sadowski-Synnott wins New Zealand’s first ever GOLD medal at an Olympic Winter Games!

