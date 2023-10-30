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    «Денвер» обыграл «Оклахому», «Милуоки» уступил «Атланте»

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    «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Оклахому» со счетом 128:95.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов.

    У «Буллз» больше всех набрал Чет Холмгрен — 19 очков.

    В следующем матче «Денвер» 31 октября сыграет с «Ютой», «Оклахома» в этот же день встретится с «Детройтом».

    «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Атланте» со счетом 110:127.

    Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

    У «Хокс» больше всех набрал Трей Янг — дабл-дабл из 20 очков и 11 передач.

    В следующем матче «Милуоки» 31 октября встретится с «Майами», «Атланта» в этот же день сыграет с «Миннесотой».

    Другие результаты:

    «Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 95:106 (24:26, 23:31, 28:24, 20:25)
    «Филадельфия» — «Портленд» — 126:98 (36:28, 30:32, 33:21, 27:17)

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