«Денвер» обыграл «Оклахому», «Милуоки» уступил «Атланте»

в матче регулярного чемпионата НБА обыгралсо счетом 128:95.

Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 14 подборов.

У «Буллз» больше всех набрал Чет Холмгрен — 19 очков.

В следующем матче «Денвер» 31 октября сыграет с «Ютой», «Оклахома» в этот же день встретится с «Детройтом».

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Атланте» со счетом 110:127.

Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

У «Хокс» больше всех набрал Трей Янг — дабл-дабл из 20 очков и 11 передач.

В следующем матче «Милуоки» 31 октября встретится с «Майами», «Атланта» в этот же день сыграет с «Миннесотой».

Другие результаты:

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 95:106 (24:26, 23:31, 28:24, 20:25)

«Филадельфия» — «Портленд» — 126:98 (36:28, 30:32, 33:21, 27:17)