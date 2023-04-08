«Даллас» Дончича проиграл «Чикаго» и потерял шансы на выход в плей-офф

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

В одном из матчей «Даллас» проиграл на своей площадке «Чикаго» — 112:115 (29:26, 38:28, 24:31, 21:30).

После этого поражения «Даллас» потерял шансы на выход в плей-офф. «Оклахома-Сити» благодаря этому сыграет в плей-ин.

Лидер «Маверикс» Лука Дончич сыграл всего лишь около 13 минут, успев за это время набрать 13 очков и сделать 5 подборов.

В составе «Чикаго» одним из лучших был Коби Уайт, в активе которого 24 очка, 11 передач и 7 подборов.

«Бруклин» одержал домашнюю победу над «Орландо» со счетом 101:84 (27:23, 31:16, 20:23, 23:22).

«Нетс» обеспечили себе шестое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф их ждет противостояние с «Филадельфией».

«Мемфис» выиграл на выезде у «Милуоки» со счетом 137:114 (36:31, 35:41, 37:15, 29:27).

Благодаря этой победе «Гризлис» гарантировали себе второе место в Западной конференции.

Самым результативным в этом матче стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший, набравший 36 очков.

«Мемфис» прервал трехматчевую победную серию «Милуоки».

НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

«Даллас» — «Чикаго» — 112:115 (29:26, 38:28, 24:31, 21:30)

«Атланта» — «Филадельфия» — 131:136 OT (31:32, 32:21, 27:33, 29:33, 12:17)

«Бостон» — «Торонто» — 121:102 (34:16, 34:24, 27:33, 26:29)

«Милуоки» — «Мемфис» — 114:137 (31:36, 41:35, 15:37, 27:29)

«Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 113:105 (27:30, 33:30, 23:23, 30:22)

«Бруклин» — «Орландо» — 101:84 (27:23, 31:16, 20:23, 23:22)

«Шарлотт» — «Хьюстон» — 109:112 (26:25, 23:30, 24:30, 36:27)

«Индиана» — «Детройт» — 115:122 (27:35, 30:38, 30:23, 28:26)

«Вашингтон» — «Майами» — 114:108 (26:23, 27:28, 36:20, 25:37)

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 97:119 (16:32, 32:21, 25:33, 24:33)

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс» 121:107 — (30:34, 31:28, 35:27, 25:18)