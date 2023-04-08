ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович5 причин, почему Сергей Павлович победит Джона Джонса
  • 08:48
    • «Реал» хочет продлить контракт с Камавинга
  • 08:27
    • «Даллас» Дончича проиграл «Чикаго» и потерял шансы на выход в плей-офф
  • 07:37
    • «Бернли» досрочно вышел в АПЛ
  • 07:17
    • Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне
    Все новости спорта

    «Даллас» Дончича проиграл «Чикаго» и потерял шансы на выход в плей-офф

    Баскетбол НБА Даллас Маверикс Чикаго Буллз Атланта Хоукс Бостон Селтикс Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Индиана Пэйсерс Лос-Анджелес Лейкерс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Нью-Йорк Никс Оклахома-Сити Тандер Сакраменто Кингз Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Финикс Санз Шарлотт Хорнетс
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Лука Дончич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Дончич

    В одном из матчей «Даллас» проиграл на своей площадке «Чикаго» — 112:115 (29:26, 38:28, 24:31, 21:30).

    После этого поражения «Даллас» потерял шансы на выход в плей-офф. «Оклахома-Сити» благодаря этому сыграет в плей-ин.

    Лидер «Маверикс» Лука Дончич сыграл всего лишь около 13 минут, успев за это время набрать 13 очков и сделать 5 подборов.

    В составе «Чикаго» одним из лучших был Коби Уайт, в активе которого 24 очка, 11 передач и 7 подборов.

    «Бруклин» одержал домашнюю победу над «Орландо» со счетом 101:84 (27:23, 31:16, 20:23, 23:22).

    «Нетс» обеспечили себе шестое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф их ждет противостояние с «Филадельфией».

    «Мемфис» выиграл на выезде у «Милуоки» со счетом 137:114 (36:31, 35:41, 37:15, 29:27).

    Благодаря этой победе «Гризлис» гарантировали себе второе место в Западной конференции.

    Самым результативным в этом матче стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший, набравший 36 очков.

    «Мемфис» прервал трехматчевую победную серию «Милуоки».

    НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

    «Даллас» — «Чикаго» — 112:115 (29:26, 38:28, 24:31, 21:30)

    «Атланта» — «Филадельфия» — 131:136 OT (31:32, 32:21, 27:33, 29:33, 12:17)

    «Бостон» — «Торонто» — 121:102 (34:16, 34:24, 27:33, 26:29)

    «Милуоки» — «Мемфис» — 114:137 (31:36, 41:35, 15:37, 27:29)

    «Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 113:105 (27:30, 33:30, 23:23, 30:22)

    «Бруклин» — «Орландо» — 101:84 (27:23, 31:16, 20:23, 23:22)

    «Шарлотт» — «Хьюстон» — 109:112 (26:25, 23:30, 24:30, 36:27)

    «Индиана» — «Детройт» — 115:122 (27:35, 30:38, 30:23, 28:26)

    «Вашингтон» — «Майами» — 114:108 (26:23, 27:28, 36:20, 25:37)

    «Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 97:119 (16:32, 32:21, 25:33, 24:33)

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс» 121:107 — (30:34, 31:28, 35:27, 25:18)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Динамо» не выявят сильнейшего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Армейские» соперники вновь опустят результативность вниз
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Споткнется ли «Манчестер Юнайтед» на «Эвертоне»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •